‘Minúsculas’, un espacio dedicado a la literatura
- Francina Hungría, quien hizo la apertura, recordó que desde la fundación del país, la literatura ha sido transversal.
En un encuentro que reunió personalidades de las diferentes áreas del país fue presentada la revista de literatura “Minúsculas”, un espacio que surge para promover la creación literaria, el debate político, económico y social, así como la reflexión estética desde la escritura y la literatura.
La nueva propuesta, que tendrá una circulación cuatrimestral en formato digital y una versión impresa anual, traerá en sus páginas artículos, reseñas de libros y muestras de obras bajo la firma de expertos.
Al presentar el producto, su director, José Beltrán, dijo: “Minúsculas es una revista abierta, con espacio para dialogar desde ideas opuestas. Busca un equilibrio entre la densidad de algunos temas y el placer de la lectura”.