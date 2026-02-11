La empresa dominicana HDCO Health obtiene el Sello de Calidad de Software en Salud del CENS

La empresa dominicana HDCO Health ha sido certificada con el Sello de Calidad de Software en Salud, otorgado por el Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud (CENS) de Chile, convirtiéndose al momento en la única empresa de salud digital de República Dominicana, en alcanzar este reconocimiento internacional en su categoría

El sello valida la calidad técnica de las soluciones tecnológicas desarrolladas por HDCO Health, así como sus procesos, estándares y compromiso con la excelencia en el sector salud. Esta certificación respalda un software cumple con las mejores prácticas y estándares internacionales aplicables a los sistemas de información en salud, fortaleciendo la confianza de establecimientos de salud, tales como: hospitales, clínicas y aliados tecnológicos en la región.

El proceso de evaluación del CENS se fundamenta en la norma ISO 25010, un marco internacional para la medición de la calidad de software, donde se analizan componentes clave como la adecuación funcional, eficiencia del desempeño, compatibilidad y usabilidad, así como aspectos críticos de fiabilidad, seguridad y portabilidad, entre otros puntos dentro de la norma.

Este sello surge como respuesta a uno de los principales desafíos de la industria: cerrar las brechas en la calidad del software en salud y permitir que startups, pymes y empresas consolidadas puedan demostrar, de forma objetiva y estandarizada, la madurez y confiabilidad de sus productos frente a las instituciones sanitarias.

Al valorar este logro, Rodrigo Cargua, Gerente de la División de Salud de HDCO Health, destacó el esfuerzo del equipo y el acompañamiento institucional recibido. “Este reconocimiento es el resultado del trabajo constante de un equipo comprometido con elevar los estándares del software en salud en la República Dominicana. Agradecemos la confianza de nuestros clientes y el acompañamiento del CENS en un proceso riguroso que nos impulsa a seguir mejorando”, expresó.