IDCP celebra 60 años de servicio con diferentes actividades

El Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel “Dr. Huberto Bogaert Díaz” (IDCP) conmemoró su 60 aniversario con diferentes actividades institucionales que celebran su trayectoria, así como el reconocimiento de sus colaboradores y su misión hacia los retos del futuro de la salud dermatológica en la República Dominicana.

La jornada inició con una ofrenda floral ante el busto del Dr. Huberto Bogaert Díaz, fundador del Instituto y pionero de la dermatología dominicana. Este acto simbólico, dio apertura a un día de reflexión y reconocimiento sobre una historia marcada por la vocación de servicio, equidad, el acceso a la salud y la innovación médica.

Víctor Pou Soares, director general del IDCP, subrayó el valor humano detrás de los logros institucionales alcanzados en seis décadas de labor ininterrumpida.

“El Instituto Dermatológico ha sabido transformarse junto al país. Cada cifra que hoy compartimos representa una persona atendida con dignidad, respeto y empatía. A 60 años de nuestra fundación, reafirmamos nuestro compromiso con una salud accesible, integral y profundamente humana”, expresó.

Lourdes, María, y Casilda Coiscou.Cortesía de los organizadores.