Hero presenta al mercado la marca Hunk 125R

Representantes de la marca internacional de motocicletas Hero, distribuidas en República Dominicana por Andaya SRL, presentaron las credenciales de la nueva Hero HUNK 125R, un modelo que llega para transformar la movilidad urbana gracias a su diseño audaz, tecnología inteligente y rendimiento eficiente.

Bajo el concepto “El futuro urbano de Hero está por revelarse”, este modelo se posiciona como una propuesta moderna pensada para quienes buscan potencia, estilo y conectividad en su experiencia diaria de conducción.

Su estética deportiva se impone con un diseño agresivo, iluminación completamente LED y una distintiva luz trasera en forma de “H”, que refuerza su identidad visual y presencia en las calles.

Entre sus principales innovaciones destaca su pantalla LCD con conectividad Bluetooth, una tecnología que permite al conductor recibir notificaciones de llamadas y mensajes sin retirar las manos del manillar, elevando los estándares de seguridad y control durante la conducción urbana.

Durante la actividad, en el Showroom Andaya también se presentó el renovado diseño de la reconocida Hero Eco 125, un modelo que continúa ganando popularidad en el país gracias a su bajo consumo de combustible, su versatilidad para el trabajo diario y el transporte público (motoconcho), así como por su reconocida durabilidad y amplia disponibilidad de repuestos.