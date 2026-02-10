Emilia Díaz Vega imparte taller sobre introducción a la equinoterapia en el país

El Centro Ecuestre Palmarejo fue sede del primer taller de introducción a la equinoterapia realizado en República Dominicana, iniciativa orientada a la formación y sensibilización sobre el uso terapéutico del caballo como herramienta de intervención clínica, educativa y psicosocial.

El taller fue impartido por la psicóloga clínica y equinoterapeuta Emilia Díaz Vega, profesional dominicana con más de nueve años de experiencia en el desarrollo e implementación de programas de terapias asistidas con caballos en el país.

El programa se desarrolla bajo el impulso de la Fundación Dominicana de Actividades Asistidas con Caballos, con la colaboración de su vicepresidente José Ramón Rodríguez y su tesorera Lucely Mena Alvarado.

Durante la jornada, los participantes recibieron formación teórica y práctica sobre fundamentos de la equinoterapia, protocolos de seguridad, ética profesional, bienestar animal y aplicación terapéutica en poblaciones con necesidades especiales.

“La equinoterapia es una herramienta terapéutica profunda que permite trabajar áreas físicas, emocionales, cognitivas y sociales de manera integrada, siempre respetando el bienestar del caballo y la seguridad del participante”, expresó Díaz durante la jornada.