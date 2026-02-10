Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Educación

Acopro realiza capacitación a 60 jóvenes en Santo Domingo Norte

Aporte

  • A la formación, asistieron líderes de la organización, miembros, colaboradores y jóvenes de diferentes sectores del municipio. 
Liliana Núñez, Catalina Nicolás, Elena Candelario, Ramón Ramírez, Leidys Arias, Rosanna Bidó, Violeta Vinicio, Génesis Gutiérrez y Francisca García.Cortesía de los organizadores.

Avatar del Rosy Santana Feliz
Rosy Santana FelizSanto Domingo, RD.

Acción Comunitaria por el Progreso (Acopro), organización promotora de acciones contra la pobreza, la desigualdad social y el respeto a los derechos humanos, ubicada en Santo Domingo Norte, realizó un encuentro con 60 jóvenes de diferentes sectores del municipio, quienes se  capacitaron en temas relacionados con la salud  sexual, fraudes cibernéticos y salud mental.

En el complejo vacacional La Gran Bendición, en Villa Mella, los participantes fueron orientados por la doctora ginecostetra Cleo Medina y la facilitadora Rosanna Bidó.

La capacitación se enmarca dentro  del Plan Operativo Anual (POA), como parte de las acciones de formación y educación de Acopro, entidad que tiene 32 años ininterrumpidos trabajando en el beneficio de la población en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte.

En el encuentro participaron el coordinador general de Acopro, Neftalí Hernández; la subcoordinadora Francisca García; Kismery Germosen, tesorera; Evelyn Marte, secretaria de la organización; Ramón Alberto Ramírez, vocal; Ángel Martínez, coordinador del Programa de Educación; Génesis Gutiérrez, coordinadora del Programa de Adolescentes y Jóvenes, entre otros miembros de la Junta Directiva.

La charla estuvo organizada por la encargada del proyecto Fases (Proyecto Familias Acompañadas en la Salud y Seguridad Social) Liliana Núñez, Leidys Arias técnica, Violeta Vinicio, directora financiera, Catalina Nicolás, encargada del Centro de Salud Integral Acopro, entre otras personalidades de la organización.

