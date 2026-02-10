Acción Cristiana designa a Alejandro Ramírez como nuevo presidente de la organización

Acción Cristiana organización cívica en el país, como parte de su liderazgo institucional, designó a Alejandro Miguel Ramírez Suzaña como nuevo presidente de la entidad, marcando el inicio de una nueva etapa para la organización.

El cargo fue ocupado anteriormente por José Antonio Flaquer.

Al asumir sus funciones, Ramírez destacó la responsabilidad que implica liderar la organización, reconociendo el legado recibido y el compromiso que conlleva dar seguimiento a la labor realizada hasta el momento por el pasado presidente.

El nuevo presidente señaló que su gestión estará orientada a fortalecer el rol de la organización, impulsando su crecimiento y proyección, con énfasis en la defensa de la verdad, la protección de la patria y el acompañamiento a los sectores más vulnerables, así como en la construcción de un futuro sólido y con propósito.

Ramírez proyectó para la organización a seguir trabajando para ampliar su capacidad de servicio, firme en sus convicciones y con una presencia relevante para su generación y para la historia.