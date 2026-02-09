Banco Caribe en Ágora Santiago Center

Banco Caribe continúa fortaleciendo su presencia en el territorio nacional con la inauguración de una moderna sucursal en el centro comercial Ágora Santiago Center.

Esta instalación forma parte del plan estratégico de expansión y evolución de la entidad bancaria, que apuesta por una banca cada vez más cercana, ágil e inclusiva, con foco en la experiencia del cliente.

El espacio ha sido diseñado con una visión centrada en las personas, integrando elementos de arquitectura moderna, eficiencia operativa y tecnología de vanguardia. Cuenta con zona de negocios, área de autoservicio, cajero automático y atención personalizada.

María Fernanda Veloz, Gilberto Peña, Dulce Fernández y Triana Mesa.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Fernando Puig, Massiel Hana y Francisco GonzálezCORTESíA DE LOS ANFITRIONES