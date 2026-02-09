Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Banco Caribe en Ágora Santiago Center

Expansión 

  • La locación cuenta con zona de negocios, área de autoservicio, cajero automático y atención personalizada.
María Fernanda Veloz, Gilberto Peña, Rosa Santos, Nikole Hernández, Edgar Del Toro, Ulises Rodríguez, Luis Alejandro Canela y Dulce Fernández

María Fernanda Veloz, Gilberto Peña, Rosa Santos, Nikole Hernández, Edgar Del Toro, Ulises Rodríguez, Luis Alejandro Canela y Dulce Fernández

Listín DiarioSANTIAGO

Banco Caribe continúa fortaleciendo su presencia en el territorio nacional con la inauguración de una moderna sucursal en el centro comercial Ágora Santiago Center.

Esta instalación forma parte del plan estratégico de expansión y evolución de la entidad bancaria, que apuesta por una banca cada vez más cercana, ágil e inclusiva, con foco en la experiencia del cliente.

El espacio ha sido diseñado con una visión centrada en las personas, integrando elementos de arquitectura moderna, eficiencia operativa y tecnología de vanguardia. Cuenta con zona de negocios, área de autoservicio, cajero automático y atención personalizada.

María Fernanda Veloz, Gilberto Peña, Dulce Fernández y Triana Mesa.

María Fernanda Veloz, Gilberto Peña, Dulce Fernández y Triana Mesa.

Fernando Puig, Massiel Hana y Francisco González

Fernando Puig, Massiel Hana y Francisco González

Carolina Elivo, Virginia Acosta y Silvia Vela

Carolina Elivo, Virginia Acosta y Silvia Vela

