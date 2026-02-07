“Por favor” y “gracias”: pequeñas palabras que fortalecen la convivencia en pareja

Las normas sociales, aunque no estén escritas, regulan la convivencia humana desde lo cotidiano hasta lo íntimo. Saludar, respetar turnos, adecuar la vestimenta o modular el lenguaje según el contexto son expresiones básicas de civilidad que permiten la armonía colectiva. Dentro de ese entramado de conductas, las fórmulas de cortesía ocupan un lugar central. Y cuando estas normas se trasladan al espacio privado de la pareja, adquieren un valor aún más profundo.

Muchas relaciones sentimentales se sostienen bajo la falsa premisa de que el amor, por sí solo, es suficiente para resistir el desgaste del tiempo. Sin embargo, la experiencia, y la evidencia psicológica, demuestra que los vínculos duraderos no se sostienen únicamente por la pasión o los intereses compartidos, sino por un trato cotidiano marcado por el respeto, la consideración y la gratitud mutua.

Decir “por favor” transforma una petición en un acto de reconocimiento; elimina la carga de exigencia y la sustituye por cooperación. Agradecer, incluso los gestos aparentemente insignificantes, cierra el intercambio emocional de forma positiva y refuerza el clima afectivo. Estas expresiones reducen tensiones, previenen malentendidos y establecen un tono de diálogo más humano y empático.

Aunque puedan parecer palabras simples, su impacto es profundo. En la estructura emocional del matrimonio, funcionan como elementos discretos, pero esenciales. La omisión reiterada de estas fórmulas puede generar una percepción peligrosa: que el esfuerzo del otro es obligatorio, automático o invisible. Con el tiempo, esa sensación erosiona el vínculo y debilita el sentido de reciprocidad.

La cotidianidad

Cuando un esposo agradece una comida preparada, o cuando una esposa solicita ayuda con amabilidad en lugar de imponerla, no se trata únicamente de buenos modales. El mensaje implícito es mucho más poderoso: “te veo”, “valoro tu esfuerzo”.

Uno de los mayores riesgos en la vida conyugal es caer en una familiaridad descuidada. Tratar a la pareja con descortesía bajo la creencia de que el vínculo es incondicional e irrompible, constituye un error frecuente. El matrimonio no es una garantía automática, sino una elección que se renueva cada día.

Desde el ámbito académico, la psicología respalda esta visión. La profesora Sara Algoe, de la Universidad de Carolina del Norte, sostiene que la gratitud funciona como un “refuerzo emocional” en las relaciones románticas. Sus investigaciones demuestran que incluso los reconocimientos más pequeños generan un ciclo virtuoso de buena voluntad, cercanía y aprecio mutuo.

A nivel cognitivo, el uso constante de expresiones como “por favor” y “gracias” refleja un cambio de perspectiva aprendido. Son microrecordatorios que entrenan al cerebro para reconocer que el otro invierte tiempo, energía y emociones en la relación.

La cortesía es valorada en todos los contextos de la vida y en todos los escenarios, con la pareja no es una formalidad anticuada, es un gesto de amor. Son esas palabras breves que alimentan el respeto, el afecto y preservan el vínculo cuando la rutina amenaza con desgastarlo.

