Radonic organiza conferencia dirigida a pacientes oncológicos

En ocasión del Día Mundial contra el Cáncer y como parte de la celebración de su 23 aniversario, Radonic organizó una conferencia educativa dirigida a pacientes oncológicos y profesionales de la salud

La charla fue impartida por la radioncóloga Jazmín García, quien abordó la enfermedad desde una perspectiva científica y humana, ofreciendo información clara, actualizada y basada en evidencia, con el objetivo de empoderar a los pacientes y fomentar una mejor comprensión del proceso oncológico.

Durante su ponencia, la especialista compartió datos relevantes sobre la incidencia del cáncer a nivel mundial, señalando que esta enfermedad representa una de las principales causas de mortalidad, con más de 20 millones de nuevos diagnósticos y aproximadamente 10 millones de fallecimientos cada año.

No obstante, enfatizó que cerca del 30 % de los casos pueden prevenirse y que la detección temprana, junto al acceso oportuno a tratamientos adecuados, incide de manera significativa en la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes.

Con esta iniciativa, Radonic y su equipo médico ratifican su compromiso con la educación, la prevención y la humanización de la oncología, así como con el fortalecimiento permanente de los servicios de atención oncológica en la nación.

Frank Chireno y Osvaldo RodríguezCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Mary Luz Jiménez, Priska Reyes, Norka Díaz De Socías, Jasmin Jiménez , Pilar Caro, Zamilda De Leòn y Lourdes EstrellaCORTESíA DE LOS ANFITRIONES