Joel Adames Franco presenta su libro "Deporte con cara de mujer"

El cronista deportivo Yoel Adames Franco le anota un nuevo hito a su vida de escritor. Esta Vez el veterano periodista presentó el libro "Deporte con cara de mujer", una joya ilustrada con los rostros de la velocista Marileidy Paulino y la voleibolista Brenda Castillo, dos glorias del deporte que con sus grandes hazañas han puesto en alto la bandera dominicana en el mundo deportivo.

En más de 400 páginas, la obra recopila de manera detallada las barreras y obstáculos que las dominicanas han enfrentado para ser aceptadas en una actividad en la que eran poco valoradas por su condición de féminas, pero que lucharon de manera firme hasta llegar a la categoría olímpica.

Con más de 30 años haciendo de la crónica deportiva su mejor aliada, Adames Franco cuenta que fue viendo en cada actividad que le tocaba cubrir la falta de apoyo que recibían las mujeres en las diferentes áreas del deporte, analizando la mezquindad y la falta de empatía para que ellas se integraran de manera digna ala disciplina de su preferencia.

Explica que a pesar de conocer las trabas que impedían a las mujeres destacarse en el mercado deportivo no fue hasta el 1999, cuando asistió a Canadá a cubrir los Juegos Panamericanos de Winnipeg, con representación de 41 países, que tomó la decisión de poner rostro a esta historia que limitaba la visibilidad de la mujer en el deporte.

“Para la República Dominicana era una gran prueba ya que en estos juegos, en 1955, el país había ganado su primera medalla de oro en el béisbol, repitiendo de nuevo en 1995 con los puños del boxeo”.

Recuerda que lo más importante hasta ese momento y como en todos los demás juegos, los hombres se consideraban los dueños y protagonistas del deporte.

El autor explica que allí ocurrió un dramático cambio de mando en el deporte dominicano.“Los varones cayeron con mucha notoriedad, las grandes esperanzas se esfumaron en su propio ego”.

Tras aquel escenario de humillación y de derrota de los que se consideraban dueños de cada competencia, el periodista valoró el excelente rol de las mujeres dominicanas,quienes se apoderaron de los juegos y sacaron la cara colectivamente por el país.

Al ser testigo presencial de aquel espacio, el periodista comenzó el proceso de entrevistar a cada una de las medallistas para conocer sus interioridades, sus vidas familiares y hasta la tristeza y nostalgia que les causaba no ser bien acogidas en el mercado de los deportistas.

“Este trabajo me hizo entender que era un tema histórico de mucha importancia y que ameritaba ser plasmada como legado para las nuevas generaciones”, explicó el veterano periodista y autor de tres libros.

Continuó la investigación dando seguimiento al grupo que participó junto a otras que surgían, sumando datos y participaciones en los eventos deportivos hasta delimitar la historia de Deporte con cara de mujer, abarcando desde la primera participación del país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1946 en México, hasta la hazaña de Marileidy Paulino, Anabel Medina y Crismery Santana en Tokio 2020, así como la confirmación de Paulino con el oro en París 2024.

Otros datos

El cronista explica que el proceso de búsqueda de información se inició hace 26 años con las deportistas más antiguas, auxiliándose con personajes de ese tiempo como ex atletas, entrenadores, dirigentes deportivos, familiares y visitas al Archivo General de la Nación. También tuvo que recurrir a la compra de informaciones y fotografías.

Hijos que perduran

De su trabajo como escritor, Adames entiende que los libros son los hijos que perduran para toda la vida. Nunca mueren y mantienen vivo a su autor.

Su primera obra fue "Campeones de oro", en la que plasmó la difícil vida de los boxeadores dominicanos para llegar a ser campeones del mundo. Luego se embarcó en "Protagonistas", un material basado en hechos extraordinarios del deporte, a veces negativos, pero la mayoría fabuloso para los amantes del deporte.

"Deporte con cara de mujer", según sus palabras, lo puso a prueba, por ser uno de los temas más complejos y humanos que le ha tocado trabajar. “Este tema es de mucha subestimación social, a la cual aún las mujeres están sometidas en todo el mundo”, considera.

Esta última obra, disponible a través de Amazona, además de ser la que más lo sensibilizó por la vulnerabilidad del tema que trata, le dejó varias enseñanzas, como la resiliencia de las mujeres hasta lograr abrirse puertas en un mundo en el que tenían muy poco apoyo.

Proyecto

Adames continuará por el apasionante mundo de la literatura, ya que ama escribir historias, y ahora que está alejado de los medios de comunicación su meta es dedicarse a tiempo completo a producir libros que puedan utilizarse para algo, “quizás hasta para hacer fogatas, ya que aquí la mayoría de las instituciones estatales y privadas subestiman la literatura deportiva”, expresa con un toque de humor, pero a modo de reflexión, sobre quienes tienen el poder de apoyar a los escritores en el área deportiva.