Banreservas resalta la dominicanidad en Fitur

En un escenario cargado de arte, cultura y orgullo dominicano, el Banco de Reservas celebró un cóctel con inversionistas, como parte de la agenda de Fitur 2026.

La velada, realizada en el Teatro Real de Madrid, fue también un homenaje póstumo al maestro de la plástica José Cestero.

Con una exhibición de 17 obras del artista, Banreservas resaltó la dominicanidad en la explanada del Teatro Real, iluminada con los colores de la Bandera Nacional, y una escenografía interior inspirada en la piedra larimar, recurso natural autóctono del país caribeño.

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, presentó un audiovisual con la nueva campaña institucional de turismo. La pieza “República Dominicana, reservada para el mundo”, está orientada a resaltar la identidad, los valores y el posicionamiento del país ante la comunidad global, reafirmando el liderazgo de la entidad como principal canal financiero para el desarrollo turístico de República Dominicana, según explicó Aguilera.

Los invitados disfrutaron de las creaciones inspiradas en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, los humedales, la virgen de la Altagracia y otros símbolos esenciales, que combinados ofrecieron una narrativa visual de excelente calidad.

