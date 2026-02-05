Eco Soluciones RD firma acuerdo de colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente

Eco Soluciones RD, compañía especializada en conservación ambiental, firmó un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para restaurar y reforestar manglares y humedales en la costa norte del país.

La organización liderará la ejecución y financiamiento operativo del convenio, con brigadistas, provisión de infraestructura y un plan de monitoreo de 30 años.

Las acciones se desarrollarán en el Monumento Natural Laguna de Cabarete y Goleta, en Puerto Plata, y en Gaspar Hernández, provincia Espaillat.

Además, el Ministerio de Medio Ambiente respaldará la iniciativa con asistencia técnica, entrega de plántulas, fortalecimiento de viveros y labores de supervisión, así como también, monitoreo, asegurando que las acciones se ajusten al marco normativo y a las metas nacionales de conservación.

“Nuestro rol es catalizar soluciones basadas en la naturaleza con métricas económicas claras, demostrando que el capital privado puede acelerar la protección de activos naturales que sostienen el turismo, la pesca y la seguridad costera”, afirmó Lía Hiraldo, directora ejecutiva de Eco Soluciones RD.