PMI República Dominicana convoca al liderazgo empresarial para impulsar la transformación del país

El Project Management Institute Capítulo República Dominicana (PMI-RD) reunió a líderes empresariales, institucionales y profesionales del país durante su Asamblea de Miembros 2026, concebida como un espacio de reflexión, rendición de cuentas y proyección estratégica para contribuir a la transformación económica y social de la República Dominicana.

El panel magistral “Economía en Movimiento – SinergIA para la Transformación Nacional”, uno de los momentos centrales, fue un diálogo de alto nivel sobre cómo la colaboración entre el sector público, el sector privado y la inversión extranjera, puede acelerar la competitividad y la sostenibilidad nacional.

El encuentro contó con la participación de Pedro Brache, Circe Almánzar y Shanelle Bautista, bajo la moderación de Jairon Severino, y respaldo visual de José Luis “Pepín” Corripio, quien dirigiéndose a la membresía resaltó la relevancia de los proyectos bien ejecutados para el éxito empresarial.

Como parte de la agenda de la Asamblea, tomó posesión la nueva Junta Directiva del Capítulo, que asume el compromiso de fortalecer la gobernanza institucional y ampliar el impacto del PMI en el ecosistema nacional.

Durante su intervención, Wanda Mercedes de Jesús, nueva presidenta del PMI expresó: “Recibo la presidencia del PMI Capítulo República Dominicana con profunda gratitud y un inmenso sentido de responsabilidad”, y afirmó que “la estabilidad se cuida con disciplina y el progreso se construye con proyectos”, subrayando el rol del PMIRD como actor clave del desarrollo nacional.