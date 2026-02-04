La Fundación Verónica Sención y el Centro Cultural Mirador Sur juntos en “Arte con propósito”

La Fundación Verónica Sención y el Centro Cultural Mirador Sur, presentaron la III versión de la colectiva de artistas plásticos dominicanos “Arte con Propósito”, una muestra pro-recaudación de fondos en favor del programa de Educación Integral, dirigido a jóvenes estudiantes de término del Bachillerato, activos en el sistema de educación media, tanto en el sector público como privado.

La fundación a través de sus programas educativos, abraza esta verdad y la convierte en acción. Entiende que el formar mejores sociedades empieza en las aulas, en la palabra alentadora, en la oportunidad que se brinda y en la puerta que se abre para que una vida cambie.

La presidenta de la fundación, Verónica Sención expresó su agradecimiento a los artistas dominicanos y extranjeros que de manera sutil han puesto su arte al servicio de esta iniciativa educativa y cultural, quienes con su sensibilidad y su capacidad de transformar lo invisible en visible, iluminan caminos, despiertan conciencias y nos recuerdan que las artes pueden ser un canal de resistencia y esperanza.

“Aspiramos a ofrecer al público una exposición colectiva artísticamente representativa, sobria y con un nivel de calidad que estimule a la comunidad de coleccionistas, tanto individuales como corporativos del país, a adquirir las obras de esta muestra que más que una exposición: es un acto de amor compartido”, explicó Sención.

Reimundo Herrera, Miriam Ortega y Hilario OlivoCORTESíA DE LOS ANFITRIONES