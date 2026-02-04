Familia Báez - Tavárez realiza donación al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Con el propósito de rendir tributo a un grupo de artistas europeos, entre ellos españoles que emigraron a la República Dominicana por causas políticas, la familia Báez - Tavárez donó al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Mncars) un conjunto de obras que la institución tenía previsto adquirir.

La información fue confirmada en la clausura de la exposición itinerante “Almas Latentes III”, celebrada en el Centro Cultural Perelló. La actividad incluyó la conferencia “Coleccionismo & Mecenazgo en Santo Domingo (1945-2025)”, a cargo del curador y crítico de arte Amable López Meléndez.

Durante el encuentro, Fernando Báez Guerrero explicó que el acercamiento fue realizado por Rosario Peiró, responsable de Colecciones del Museo Reina Sofía, con el interés de adquirir las obras.

Nancy Tavárez de Báez y Fernando Báez Guerrero.Cortesia de los anfitriones.

Aunque inicialmente planteó su cesión en préstamo a largo plazo, fue informado de que las políticas del museo solo contemplan la compra o la donación. Al definirse como coleccionista y no marchante de arte, decidió optar por la donación de las piezas.

“Almas Latentes III”, forma parte de la colección de Fernando Báez Guerrero y Nancy Tavárez de Báez, y estuvo integrada por pinturas, esculturas, dibujos y grabados de Ángel Botello, José Gausachs, George Hausdorf, Joan Junyer, Manolo Pascual, Antonio Prats Ventos, José Vela Zanetti, Ernesto Lothar, Mounia L. André, Juan Alloza, entre otros artistas refugiados que llegaron a la República Dominicana desde 1939 y que posteriormente se convirtieron en referentes clave del arte dominicano.