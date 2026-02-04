Dos Pinos realiza "Cardio Dance Party 2026"

Dos Pinos finalizó el mes de enero con un encuentro dirigido a influencers y creadores de contenido del ámbito fitness y lifestyle, titulado “Cardio Dance Party con Dos Pinos + Proteína Plus y Ginna Fernández”, una experiencia cargada de llena de energía, ritmo y conexión, diseñada para promover el cuidado del cuerpo desde adentro hacia afuera.

La actividad estuvo dirigida por Ginna Fernández, figura clave en la promoción de un estilo de vida saludable y activo.

Durante el encuentro, los asistentes disfrutaron de una clase de cardio dance, combinando música, movimiento y motivación, en un ambiente que reflejó el compromiso de Dos Pinos con la innovación y el bienestar.

Rossmary Pérez, Isvely Pérez y Thanife González.Cortesia de los anfitriones.

Verónica Pérez, Andrini D Oleo y Laura Martínez.Cortesia de los anfitriones.

La celebración marcó el inicio de un nuevo año cargado de propósitos enfocados en la salud física, el balance emocional y la alimentación consciente.

Estefanía Rosario, gerente de marca de la compañía de leche, destacó que los productos Dos Pinos + Proteína Plus es una opción láctea diseñada para quienes buscan nutrirse de manera inteligente sin sacrificar sabor ni calidad. Resaltó que el producto se distingue por ser 0% grasa.

“En Dos Pinos creemos en el poder de la nutrición y el movimiento como pilares del bienestar. Esta actividad representa nuestra visión de acompañar a las personas en su camino hacia una vida más saludable, conectando la energía del ejercicio con productos que aportan valor real a su día a día”, expresó Rosario.