Claudia Cárdenas encabezará encuentro sobre liderazgo femenino

  • La experta internacional presentará las claves del liderazgo y la gestión del talento humano en la era digital; un espacio diseñado para tomadores de decisiones, alta dirección y líderes estratégicos del ecosistema corporativo e institucional.
Claudia Cárdenas.Cortesía de los organizadores

La plataforma internacional Factor de Éxito confirmó la participación de Claudia Cárdenas como conferencista magistral internacional (keynote) del V Encuentro Mujeres Factor de Éxito 2026, que se celebrará el 23 de febrero en el Hotel Intercontinental de Santo Domingo. 

El encuentro se desarrolla bajo el lema: ¡Una experiencia que celebra el liderazgo femenino con propósito!, y convoca a tomadores de decisión, alta dirección y líderes funcionales del ecosistema corporativo e institucional, en un formato tipo cóctel orientado a conversaciones ejecutivas de alto valor.

Claudia Cárdenas llega a Santo Domingo con una comunidad de casi 580,000 seguidores en LinkedIn, donde se posiciona como LinkedIn Top Voice Empleo desde 2022. Además, es VP y directora regional de Recursos Humanos, TEDx Speaker y ha sido speaker en foros especializados como DisruptHR (2023 y 2024). 

Su perfil combina visión estratégica de talento y ejecución: es fundadora de Talent 4 Process, firma enfocada en Business Process Management (BPM) con operación en Perú, Chile, Panamá, México y Estados Unidos.

En esta edición presentará la conferencia “Liderazgo en la era de la IA: decisiones que no puedes delegar”, centrada en el criterio directivo que permanece irremplazable en tiempos de automatización: decisiones que afectan cultura, reputación, prioridades, desempeño y gobernanza. Su experiencia se conecta con retos que hoy atraviesan múltiples industrias y sectores, especialmente organizaciones intensivas en talento, reguladas o con operaciones complejas, donde el desafío no es tener IA, sino implementar cambios sin desgastar equipos, sostener confianza, elevar productividad y mantener estándares. 

Entre los temas que aborda de forma recurrente destacan Recursos Humanos e IA, habilidades directivas y change management, productividad y empleo, upskilling/reskilling/newskilling, marca empleadora y desarrollo organizacional.

Como parte de su agenda en República Dominicana realizará, además, un almuerzo selecto previo a su conferencia, titulado "La conversación que no se tiene en los comités: cómo liderar el cambio con IA sin desgastar a tu equipo". Este espacio está concebido para una audiencia que busca profundizar en dilemas reales de implementación: conversaciones difíciles, liderazgo en transición y cómo sostener confianza mientras se integra IA en procesos y equipos.

Isabel Figueroa de Rolo, fundadora y directora editorial de Factor de Éxito, destacó que esta quinta edición busca elevar el estándar del debate: “Más que motivar, queremos amplificar el criterio que impacta la competitividad de las organizaciones: decisiones que fortalecen cultura, confianza y desempeño, especialmente en un entorno de cambio acelerado”.

