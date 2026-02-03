Mr. Tours inaugura el carnaval vegano 2026

Mr. Tours, inauguro la edición 2026, en donde participaron periodistas y creadores de contenido, para descubrir por qué La Vega sigue siendo la capital del carnaval dominicano.

La jornada inició con un recibimiento encabezado por el vicealcalde Amado Gómez; el presidente de la Unión Carnavalesca Vegana (Ucave), Martín Duquela; así como Henry Mejía, entre otras personalidades y ejecutivos ligados a la organización.

Activil Modeste, CEO de Mr. Tours, fue el representante y encargado de invitar a la prensa, quienes vivieron de cerca la trasformación de la ciudad: desde el montaje de las cuevas y el encuentro con personajes tradicionales, hasta la visita a rincones emblemáticos donde apreciaron la creatividad de sastres y artesanos.

Los tours al carnaval incluyen transporte en autobuses, camiseta oficial, desayuno, open bar, almuerzo, conciertos privados en la villa, visita al área de carnaval, acceso a la cueva de Los Reckless, asistencia de Ambulancias Hospitmed, seguridad privada y actividades en Plaza Jacaranda.