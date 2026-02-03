Entidades ofrecen detalles del XXXI congreso internacional de Arqueología del Caribe

La Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD) y la Asociación Internacional de Arqueología del Caribe (IACA), presentaron los detalles del XXXI congreso internacional de Arqueología del Caribe, que se realizará en la Ciudad Colonial de Santo Domingo del 13 al 17 de julio de 2026.

La (ACRD) es la institución organizadora del encuentro, junto con la Fundación García Arévalo, Centro León, el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, Voluntariado del Museo del Hombre Dominicano y Guahayona Institute.

El congreso cuenta además, con el respaldo de las instituciones del Estado dominicano, especialmente del viceministerio de Patrimonio Cultural y la Dirección General de Museos.

Carmen Rita Cordero y José EnriqueLeonel Matos/LD

Thais Herrera y Juan Mubarak.Leonel Matos/LD

Juan Manuel Martín y José Hernández.Leonel Matos/LD

Darielys Perez, Fabeth Martínez y Yubelys Ortíz.Leonel Matos/LD

El evento reunirá en Santo Domingo a investigadores internacionales, especialistas en arqueología caribeña, así como a estudiantes, gestores del patrimonio arqueológico y antropológico y público interesado en estas disciplinas científicas.

Durante cinco días se presentarán y debatirán investigaciones de alto nivel académico, centradas en los procesos migratorios, culturales y sociales que se han desarrollado en la región del Caribe desde la prehistoria hasta la época colonial.

Las sesiones académicas se desarrollarán en el auditorio del Centro Cultural Indotel, ubicado la Ciudad Colonial de Santo Domingo, en un espacio moderno y confortable dotado de avanzados recursos audiovisuales.

María Luis Valdez y Mónica Gutiérrez Fiallo.Leonel Matos/LD