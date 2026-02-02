Unapec reconoce al director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE)

La Universidad APEC (Unapec), reafirmando su compromiso con la construcción de una cultura de prevención, resiliencia y gestión responsable ante situaciones de emergencias y desastres, reconoció al director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), mayor general (retirado), doctor Juan Manuel Méndez García, por su invaluable apoyo en los procesos formativos que fortalecen las capacidades institucionales y nacionales en materia de reducción de riesgos.

La ceremonia, en el salón APEC de la Cultura, José María Bonetti Burgos, fue el escenario propicio también para la entrega de certificados a los participantes del taller “Reducción de Riesgos y Manejo de Situaciones de Emergencias y Desastres”, una capacitación coordinada en el marco de la alianza de cooperación interinstitucional entre el COE y Unapec, que impactó positivamente a cerca de 60 estudiantes, docentes, colaboradores y aliados del sector de educación superior.

Las palabras centrales del acto estuvieron a cargo del rector de Unapec, Erik Pérez Vega, quien resaltó que la misión educativa no puede desligarse de la responsabilidad institucional de garantizar seguridad, protección y continuidad académica ante cualquier eventualidad.

“En la Universidad APEC creemos que una institución académica solo puede cumplir su misión cuando es capaz de custodiar, con responsabilidad, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, docentes y colaboradores. Por eso asumimos el compromiso de prepararnos para responder, proteger y garantizar la continuidad de la vida académica ante cualquier eventualidad”, afirmó.

En su discurso, el rector enfatizó que la gestión del riesgo debe asumirse como educación, cultura y responsabilidad compartida, destacando la importancia de una formación integral que combine conocimiento técnico, ejercicios prácticos y capacidad emocional.

“No se trata de generar temor, sino de construir hábitos, crear memoria muscular, enseñar a leer el entorno y actuar con criterio. La prevención, cuando forma parte de las decisiones diarias, se convierte en resiliencia”, puntualizó.

Pérez Vega agradeció el apoyo permanente del COE, valorando la disciplina, experiencia, visión estratégica y acompañamiento del doctor Méndez en el desarrollo de protocolos, simulacros, capacitaciones y programas formativos especializados.

“Reconocemos al director del COE por su liderazgo extraordinario y su colaboración en la formación de nuestras capacidades internas. Gracias por recordarnos que la prevención salva vidas y que la organización convierte el caos en resiliencia”, expresó.

La directora de Responsabilidad Social Universitaria de Unapec, Eveliny Alcántara, resaltó la trascendencia de la alianza estratégica entre el COE y la Universidad APEC para impulsar procesos educativos que promuevan la mitigación de riesgos y respuestas efectivas frente a emergencias.

“El reconocimiento público al doctor Juan Manuel Méndez es expresión de nuestra gratitud por su estrecha vinculación con Unapec, que nos ha permitido avanzar en la formación integral de nuestra comunidad académica y, a la vez, contribuir con la resiliencia nacional”, manifestó.

Alcántara subrayó que alrededor de 60 personas concluyeron exitosamente el taller impartido, destacando que esta iniciativa involucra también a actores clave de otras universidades e instituciones de educación superior, fortaleciendo la estructura de prevención y respuesta en la República Dominicana.

“Sabemos que, aunque el Estado tiene una gran responsabilidad en la reducción del riesgo de desastres, se trata de una tarea de todos. La sinergia entre el COE y Unapec ha permitido robustecer capacidades críticas que favorecen a la nación”, puntualizó.

La directora también destacó la calidad humana, liderazgo y vocación de servicio del doctor Méndez, así como su cercanía con la ciudadanía en la gestión de situaciones de vulnerabilidad.

“Su ejemplo y compromiso fortalecen el conocimiento para que nuestros egresados contribuyan al desarrollo del país con responsabilidad y visión social transformadora. Gracias por responder siempre con disposición al llamado de la Universidad APEC, de su gente y del pueblo dominicano”, añadió.

El taller “Reducción de Riesgos y Manejo de Situaciones de Emergencias y Desastres” fue organizado por la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria de Unapec, como parte de un programa de formación institucional diseñado para anticipar riesgos, responder adecuadamente ante situaciones de emergencia y promover una cultura transversal de seguridad y prevención.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos permanentes de la institución por consolidar un campus seguro, preparado y resiliente, donde la continuidad académica, la protección de la comunidad universitaria y la capacidad de respuesta estén integradas a la visión educativa, la sostenibilidad y la calidad institucional.