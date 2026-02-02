Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Tribunal Constitucional conmemora XIV aniversario

Trayectoria

  • Concluida la celebración religiosa se presentaron los planes futuros de la alta corte.
Al centro, el presidente del Tribunal Constitucional Napoleón Estévez Lavandier, junto al reverendo José Ramón Santana y al diácono Américo Bordas y jueces participantes en la eucaristía de acción de gracias por el décimo cuarto aniversario de la entidad.

El Tribunal Constitucional (TC) organizó una eucaristía de acción de gracias para conmemorar su décimo cuarto aniversario.

Finalizada la ceremonia, en la Catedral Primada de América, el presidente de la entidad, magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, habló sobre los avances alcanzados durante el año pasado, y destacó que “la justicia constitucional es accesible, efectiva y oportuna, y que sigue siendo el norte de la función jurisdiccional de los jueces de esta alta corte”.

“Es importante precisar que en esta sede constitucional no se posterga el debate de los expedientes en razón de su envergadura o controversia. Si alguna dilación ha existido, ha sido la excepción necesaria para forjar los consensos de una mayoría calificada, sin que esto haya mermado nuestra capacidad de respuesta”, explicó el magistrado.

Antonio de Jesús Méndez, Juan Guzmán, Carlos Febrillet y Javier Martínez.

Antonio de Jesús Méndez, Juan Guzmán, Carlos Febrillet y Javier Martínez.José Maldonado/LD

Persio Maldonado y Francisco Tamárez.

Persio Maldonado y Francisco Tamárez.José Maldonado/LD

Grace Ventura, Fidias Aristy Payano y Eunisis Vásquez Acosta.

Grace Ventura, Fidias Aristy Payano y Eunisis Vásquez Acosta.José Maldonado/LD

Francisco Peña, Francia Santana y Antonio de Jesús Méndez.

Francisco Peña, Francia Santana y Antonio de Jesús Méndez.José Maldonado/LD

Diego Estévez, Katy Joa de Estévez, Napoleón Estévez Lavandier. y Katleen Estévez.

Diego Estévez, Katy Joa de Estévez, Napoleón Estévez Lavandier. y Katleen Estévez.José Maldonado/LD

