Tribunal Constitucional conmemora XIV aniversario

El Tribunal Constitucional (TC) organizó una eucaristía de acción de gracias para conmemorar su décimo cuarto aniversario.

Finalizada la ceremonia, en la Catedral Primada de América, el presidente de la entidad, magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, habló sobre los avances alcanzados durante el año pasado, y destacó que “la justicia constitucional es accesible, efectiva y oportuna, y que sigue siendo el norte de la función jurisdiccional de los jueces de esta alta corte”.

“Es importante precisar que en esta sede constitucional no se posterga el debate de los expedientes en razón de su envergadura o controversia. Si alguna dilación ha existido, ha sido la excepción necesaria para forjar los consensos de una mayoría calificada, sin que esto haya mermado nuestra capacidad de respuesta”, explicó el magistrado.

