The Wellness Table anuncia la segunda edición de Inner Impact 2026

Para conmemorar el Mes Internacional de la Mujer, la plataforma The Wellness Table anunció la celebración de su segunda edición bajo el concepto Inner Impact 2026, un encuentro concebido para mujeres interesadas en liderar su vida personal y profesional desde la conciencia, el equilibrio y el propósito.

The Wellness Table es una iniciativa creada por Lolimer Rijo Valdez, abogada y asesora fiscal, CEO de la marca Sabay; Rossy Montás, arquitecta, professional organizer y Master Interior Planner, creadora de Organizar-UP; y la Dra. Nelly Tejeda, médico especialista en nutriología clínica y funcional. Desde su creación, la plataforma se ha consolidado como un espacio de experiencias que integran bienestar, liderazgo y desarrollo femenino desde una mirada integral.

Inner Impact Edition 2026 está pautado para el sábado 14 de marzo de 2026, en el Salón Óscar A. Renta Negrón, en Santo Domingo, en horario de 9:00 de la mañana a 1:30 de la tarde.

Esta segunda edición parte de una premisa central: la transformación auténtica inicia en el interior y se proyecta en la forma de liderar, tomar decisiones y relacionarse. En ese sentido, la agenda abordará temas como la imagen profesional entendida como herramienta de bienestar, la alimentación consciente, las finanzas personales y empresariales, así como el bienestar femenino concebido como un ecosistema integral.

El programa incluirá además un espacio dedicado a la neurodiversidad y la maternidad consciente, con la ponencia “Autismo: del caos a la conexión consciente”, una propuesta de enfoque humano que ofrece herramientas prácticas para acompañar a las familias desde la empatía y la comprensión.

El encuentro contará con la participación de panelistas invitadas: la periodista experta en comunicación estratégica, y editora de Sociales de Listín Diario, Celeste Pérez, la comunicadora Sharmín Díaz y la periodista experta en economía y editora del periódico Dinero Mujer, Danielis Fermín, junto a otras invitadas especiales que enriquecerán la conversación desde distintas disciplinas.

Las boletas estarán disponibles en modalidad de preventa a partir del 16 de febrero, hasta agotar existencia. La adquisición de entradas se realizará a través de la plataforma TIX.

Para conocer más detalles y dar seguimiento a las informaciones oficiales del evento, los interesados pueden consultar las redes sociales @sabaycoco, @organizar_up y @nelltejeda_la_doc.