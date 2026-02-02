Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Los detalles del encuentro "Powerlab Summit"

Hotel El Embajador

  • El evento contará con cuatro paneles protagonizados por líderes y referentes de República Dominicana y una conferencia magistral a cargo de la speaker internacional Coral Santoro.
Santo Domingo, RD

El 25 de febrero del 2026, en el hotel El Embajador,  se realizará el "Powerlab Summit", una iniciativa que busca inspirar, conectar y transformar. En un documento de prensa, los organizadores informaron que "el evento marcará el inicio de un nuevo año de retos y oportunidades, explorando los cuatro pilares que impulsan a las empresas y a las personas: finanzas, tecnología, branding y mindset. 

La inteligencia artificial será el gran motor que unirá estas áreas, acelerando el crecimiento y redefiniendo la forma en que pensamos y hacemos negocios.

Los detalles

"Powerlab Summit" contará con cuatro paneles de 30 minutos protagonizados por líderes y referentes de República Dominicana y una conferencia magistral a cargo de la speaker internacional Coral Santoro, reconocida como una de las estrategas más influyentes en crecimiento y transformación con tecnología.

Las mentes brillantes que estarán representando a República Dominicana en este evento de capacitación son: en Mercadeo Eduardo Valcárcel, Mario de Ferrari, Manuel Luna, Yasser Mármol y Freddy Jana. En Finanzas Santiago Camarena, Leonardo Wehe, Raúl Ovalle, Laura Camacho y Kimberly García de Economics Data. En Tecnología e IA Mite Nishio, María Waleska Álvarez, Federico Muller, Edgar Batista y Patricia Yunén, de Pesos Pesados, como moderadora. 

El evento cuenta con la producción de LAB Events, Milenio y Max Life, especializados en experiencias high-end para las top brands de República Dominicana. 

Las entradas ya están disponibles de tuboleta.com.do y en el Club de Lectores del Listín Diario

