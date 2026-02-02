Los detalles del encuentro "Powerlab Summit"

El 25 de febrero del 2026, en el hotel El Embajador, se realizará el "Powerlab Summit", una iniciativa que busca inspirar, conectar y transformar. En un documento de prensa, los organizadores informaron que "el evento marcará el inicio de un nuevo año de retos y oportunidades, explorando los cuatro pilares que impulsan a las empresas y a las personas: finanzas, tecnología, branding y mindset.

La inteligencia artificial será el gran motor que unirá estas áreas, acelerando el crecimiento y redefiniendo la forma en que pensamos y hacemos negocios.

Los detalles

"Powerlab Summit" contará con cuatro paneles de 30 minutos protagonizados por líderes y referentes de República Dominicana y una conferencia magistral a cargo de la speaker internacional Coral Santoro, reconocida como una de las estrategas más influyentes en crecimiento y transformación con tecnología.

Las mentes brillantes que estarán representando a República Dominicana en este evento de capacitación son: en Mercadeo Eduardo Valcárcel, Mario de Ferrari, Manuel Luna, Yasser Mármol y Freddy Jana. En Finanzas Santiago Camarena, Leonardo Wehe, Raúl Ovalle, Laura Camacho y Kimberly García de Economics Data. En Tecnología e IA Mite Nishio, María Waleska Álvarez, Federico Muller, Edgar Batista y Patricia Yunén, de Pesos Pesados, como moderadora.

El evento cuenta con la producción de LAB Events, Milenio y Max Life, especializados en experiencias high-end para las top brands de República Dominicana.

Las entradas ya están disponibles de tuboleta.com.do y en el Club de Lectores del Listín Diario.