KCP Dynamics celebra su X aniversario

Representantes de KCP Dynamics, partner regional de Microsoft especializado en soluciones empresariales, conmemoraron el décimo aniversario de sus operaciones en República Dominicana.

El encuentro realizado en el restaurante Larimar con clientes estratégicos, aliados y líderes empresariales, marcó el inicio de una nueva década de liderazgo en transformación digital con impacto regional.

Más que una celebración, la actividad representó un punto de proyección hacia el futuro. KCP Dynamics no conmemoró su historia, sino que reafirmó su visión: fortalecer su rol como referente regional en soluciones Microsoft Dynamics, elevando los estándares de transformación digital desde el Caribe hacia América Latina.

Cristina Bermúdez, CEO de la empresa, destacó el momento que vive la compañía y el enfoque que marcará su próxima etapa de crecimiento.

“Cumplir diez años en República Dominicana no es un cierre de ciclo, es el comienzo de una nueva etapa. Hoy entramos a una segunda década con una visión más clara, mayor impacto regional y el compromiso de seguir liderando procesos de transformación digital que generen valor real y sostenible para las organizaciones”, dijo.

Según sus palabras este recorrido ha posicionado a la firma, como un socio estratégico para organizaciones que buscan escalar sus operaciones bajo estándares globales, con capacidad probada para ejecutar proyectos complejos a nivel regional.

