Costa Verde Residencial conmemora el Día de Duarte con una conferencia sobre la dominicanidad

La Junta Directiva de Costa Verde Residencial conmemoró el Día de Duarte, Padre de la Patria, con una conferencia magistral impartida por el doctor Alejandro Arvelo, quien destacó el nacimiento del pensamiento duartiano y el surgimiento de la dominicanidad a partir de los ideales del Patricio.

Durante su exposición, el Dr. Arvelo resaltó la importancia de preservar vivos los principios de libertad, soberanía y dignidad nacional, valores fundamentales que dieron origen a la República Dominicana y que hoy continúan siendo pilares de nuestra identidad como nación.

Se recordó que Juan Pablo Duarte, desde su juventud, con visión, valentía y profundo amor por la patria, abrió el camino hacia un horizonte de luz, dignidad y verdadera independencia, dejando un legado que trasciende la historia y se convierte en un compromiso cívico para las presentes y futuras generaciones.

En este contexto, la presidenta Junta Directiva de Costa Verde, Belkis Rodríguez hizo un llamado a la reflexión nacional, destacando la necesidad de fortalecer la conciencia patriótica ante los desafíos contemporáneos, reafirmando la defensa de la soberanía, los valores democráticos y el uso responsable de los recursos naturales de la nación.

“República Dominicana es una nación rica en identidad, cultura, talento humano y recursos naturales, por lo que resulta imprescindible que cada ciudadano asuma su rol en la construcción de un país digno del sacrificio de nuestros Padres de la Patria, honrando su legado con compromiso, responsabilidad y amor por la dominicanidad¨, expresó Rodríguez.