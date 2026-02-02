Auxiliares Navales Dominicanos celebran su XVI aniversario

Con una cena de gala celebrada en la Base Naval 27 de Febrero, los Auxiliares Navales Dominicanos celebraron su XVI aniversario.

Durante la recepción presidida por el vicealmirante, Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, en representación del ministro de defensa, teniente general, Carlos Antonio Fernández Onofre, se presentó un balance de la entidad, que incluye la incorporación de nuevos miembros certificados por la Armada, la inauguración de la novena flotilla en Barahona y cero pérdidas de vidas por ahogamiento durante operativos de Semana Santa.

El comodoro nacional, Roberto Ortiz Simó destacó el incremento del 451% en visibilidad digital para campañas de prevención marítima y el impacto del operativo médico en Villa Mella que benefició a miles de personas.

"El servicio que hacemos no se mide en estadísticas. Esos rostros, esas historias, ese privilegio de cambiar vidas es exactamente por lo que servimos", afirmó.

Durante la gala, el general entregó condecoraciones de la Armada a los pasados comodoros y la Medalla al Mérito Naval al comodoro Nacional Ortiz Simó, además de cruces placa de bronce entregadas como una alta distinción a los vicecomodoros Juan García Smester, Ramón Pérez Bras y a Sergio Cipolla.

También recibió condecoración especial el vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, comandante general de la armada y al teniente general, Carlos Antonio Fernández Onofre, Ministro de Defensa.

Fue propicia la ocasión para otorgar la Medalla Gran Cruz Placa de Oro al vicealmirante, José Manuel Cabrera Ulloa, por su invaluable contribución a la institución.

También fueron reconocidos como auxiliares del año, la teniente de Navío Hilda Peguero y el Capitán de Navío, Patrick Lassis, junto a otros miembros destacados de cada flotilla.

Los pasados comodoros José Antonio Najri, Armando D' Alessandro y José Joaquín Puello recibieron placas de reconocimiento por su legado y trayectoria en la construcción de la institución.

Otro de los que recibió una especial distinción fue Agustín Morillo Rodríguez, viceministro de Defensa para Asuntos Navales y Costeros, por su liderazgo y confianza en la organización.

Más

Según explica un material de prensa la actividad fortaleció la proyección internacional de la entidad al integrarse a la Real Liga Naval Española y lograr su afiliación como miembro aliado de Fidalmar tras participar en su XXXV Asamblea General en Lisboa, Portugal.

Juan García, Patrick Lassis, Hilda Peguero y Roberto Ortiz Simó.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Roberto Ortiz Simó y Agustín Morillo Rodriguez.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Roberto Ortiz Simó y Juan Bienvenido Crisóstomo.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Comodoro Nacional y vicecomodoros junto a altos mandos.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Para el 2026, bajo la consigna "Vamos por más acción", los auxiliares pondrán en operación el Velero Escuela como plataforma de formación náutica juvenil y adquirirán equipos de comunicación de última generación para optimizar los tiempos de respuesta en emergencias marítimas.