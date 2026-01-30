Unapec reconoce al doctor Juan Manuel Méndez

La Universidad APEC (Unapec), reconoció al director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), mayor general, Juan Manuel Méndez García, por su apoyo en los procesos formativos que fortalecen las capacidades institucionales y nacionales en materia de reducción de riesgos.

La ceremonia fue realizada en el salón APEC de la Cultura. Allí José María Bonetti Burgos, entregó los certificados a los participantes del taller “Reducción de Riesgos y Manejo de Situaciones de Emergencias y Desastres”, capacitación coordinada en alianza de cooperación interinstitucional donde se graduaron cerca de 60 estudiantes, docentes, colaboradores y aliados del sector de educación superior.

Erik Pérez Vega, rector de Unapec, resaltó que la misión educativa no puede desligarse de la responsabilidad institucional de garantizar seguridad, protección y continuidad académica ante cualquier eventualidad.

“En la Universidad APEC creemos que una institución académica solo puede cumplir su misión cuando es capaz de custodiar, con responsabilidad, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, docentes y colaboradores. Por eso asumimos el compromiso de prepararnos para responder, proteger y garantizar la continuidad de la vida académica ante cualquier eventualidad”, afirmó.