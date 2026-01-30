Los detalles del Rally Frontera Internacional 2026

El comité organizador del Rally Frontera Internacional MAD presentó los detalles de su edición 2026 a celebrarse del 20 al 22 de febrero en la provincia de San José de las Matas.

Los datos fueron ofrecidos durante un encuentro en el showroom de BMW por los organizadores Jorge Medina y Scooby Estévez, quienes dijeron que el retorno a Sajoma no es casualidad, sino que la comunidad se ha consolidado como la sede anfitriona por excelencia gracias a sus paisajes emblemáticos, sus ríos cristalinos y una geografía que parece diseñada para el deporte motor.

El coordinador general, Jorge Medina, habló sobre la hoja de ruta que pondrá a prueba a jeeps, four wheels, buggies y motocicletas, partiendo desde Santo Domingo hasta llegar a Sajoma, donde será el cierre de la competencia en un descenso estratégico que culminará en Villa Altagracia.

"Sajoma no es solo un destino; es parte del alma de este rally. Sus ríos y su gente ofrecen el escenario perfecto para un evento de esta magnitud. No solo venimos a competir, venimos a exaltar la belleza de nuestra naturaleza", afirmó Estévez durante la presentación técnica.