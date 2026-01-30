Juan Roberto Musa: un emprendedor que redefine el concepto de éxito empresarial

La primera impresión suele ser reveladora. Desde su llegada a Listín Diario, Juan Roberto Musa saludó con agrado al personal, respondió con naturalidad a las muestras de admiración y se mostró cercano, sin poses ni distancias. Ese gesto sencillo, pero poderoso, es la esencia de la filosofía que ha guiado su crecimiento empresarial en el que combina la autenticidad y la conciencia personal para liderar.

Empresario del sector automotriz y creador de contenido, Musa, conocido en las redes sociales como “el mejor jefe”, ha logrado posicionarse como una de las voces más influyentes del liderazgo humano en República Dominicana. Sin embargo, su historia no se construye desde la idea del éxito inmediato, sino desde un proceso profundo de transformación personal.

Lejos de idealizar su camino, habla con honestidad de sus errores. “Yo me emborraché de ego en algún momento”, admite. “Lo que soy hoy es producto de muchas equivocaciones. No soy un ejemplo de perfección, sino de transformación”, afirma con honestidad.

Fundador de Global RefriAuto, Musa inició su emprendimiento con recursos limitados. El crecimiento, que hoy supera el 2000 % y se traduce en más de 40 colaboradores, llegó acompañado de decisiones difíciles, sacrificios personales y una revisión constante de su forma de pensar y actuar.

Criado en una familia unida y con valores firmes, reconoce que su infancia sin privilegios económicos fue determinante. “No tener todo en las manos me enseñó a ser sencillo, y a no creerme más que nadie, independientemente de lo que adquiera”.

Confiesa que en distintas etapas de su vida tuvo que “bajar de nivel”, utilizar transporte público, renunciar a comodidades y asumir riesgos familiares al emprender, experiencias que, según asegura, moldearon su capacidad de empatía.

Aprendizaje

Uno de los momentos clave de su transformación ocurrió cuando, siendo empleado, fue confrontado por José Manuel Lama, entonces director de Recursos Humanos de la empresa donde trabajaba. “Me dijo que me quejaba demasiado cuando debía agradecer por los logros que había alcanzado en mi temprana vida profesional. Ese día entendí que estaba viendo desdichas donde había bendiciones”, recuerda.

Esa conversación marcó el inicio de un cambio consciente. “Aprendí que el ego es un freno silencioso. Desde ahí comencé a observarme, a cambiar mi actitud y a comportarme con más humildad”.

A ese proceso se sumaron las enseñanzas de Carlos Valiente, quien le inculcó la importancia de recorrer todas las áreas de una empresa. “Cambiar constantemente de departamento me dio la capacidad de manejar una organización completa. La transformación también viene de aprender lo que uno no sabe”, sostiene.

Esa evolución personal se refleja hoy en su estilo de liderazgo, basado en el salario emocional, la cercanía y el respeto. Musa aclara que esta visión no nació con las redes sociales. “Siempre traté bien a la gente, incluso cuando era empleado”.

La visibilidad de las plataformas digitales amplifica su mensaje, pero también eleva su nivel de responsabilidad. “Soy consciente de que debo cuidar mis acciones porque en cualquier lugar hay un joven que ve en mí su inspiración, y eso es también un gran compromiso”, concluye.

“El Método Musa”, sistematiza en 12 pasos su experiencia de transformación aplicada al liderazgo empresarial.Alexander Mora/LD

Faceta de escritor

El compromiso de convertirte en una mejor persona y entender que hay otras a quienes logra influenciar, lo llevó a escribir “El Método Musa”, un libro donde sistematiza en 12 pasos su experiencia de transformación aplicada al liderazgo empresarial. “Cuando descubro algo que funciona, lo comparto. Mi empresa fue un laboratorio de prueba. Cada capítulo incluye guías prácticas orientadas a la implementación real”, explica

Para Musa, el mayor desafío de las empresas actuales no es económico, sino humano. “El principal punto de dolor es el recurso humano. La gente no se queda, no se compromete”.

Su modelo, asegura, ha demostrado lo contrario: baja rotación, alto rendimiento y sentido de pertenencia.

De Cerca

Cuando piensa en el legado que desea dejar, vuelve al concepto que atraviesa toda su historia: la transformación. Habla de cambios físicos, emocionales, financieros y de lenguaje, reconociendo errores pasados y decisiones conscientes para corregirlos.

“La transformación es decidir no endeudarte, ordenar tu vida personal, trabajar de manera constante, vivir en gratitud y con valores. Entender que la felicidad no depende de lo que no tienes, porque el éxito es disfrutar cada día de más momentos felices”.