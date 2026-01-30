Cronistas sociales organizan encuentro en Santiago

La Asociación Dominicana de Cronistas Sociales (ADCS) presidida por la periodista Caroll Mueses inició el año reuniendo a su membresía en un ambiente de alegría, cercanía y buenos deseos.

Con el emotivo encuentro que por primera vez se realiza en la ciudad de Santiago de los Caballeros se marcó el comienzo de un 2026 lleno de unión, entusiasmo y compromiso gremial.

Desde su llegada a la Ciudad Corazón el grupo que viajó hasta allá fue recibido en un ambiente de algarabía por las colegas santiagueras, con quienes vivieron una experiencia inolvidable que arrancó con un tour cultural por la histórica ciudad de Santiago de los 30 Caballeros.

A bordo del Roco Tren Turístico, los cronistas realizaron un paseo por las principales calles y lugares emblemáticos del pueblo, viviendo una experiencia cercana y culturalmente enriquecedora.

Luego se dirigieron a la hacienda Luz Marina, donde se celebró una Navidad en enero, en un espacio que reflejó la esencia, hospitalidad y calidez de los cibaeños.

A su llegada a la hacienda, fueron recibidos con una representación artística del Ballet Folclórico, que llenó el ambiente de color, tradición y de la riqueza cultural de la República Dominicana.

La presidenta de la asociación, Caroll Mueses, agradeció a todos los que dieron lo mejor de sí en la organización de la actividad. Hizo énfasis en la persona de José Arismendy García, propietario de la hacienda por abrir las puertas de este hermoso lugar para tan memorable encuentro.

Y para complementar la alegría que allí se vivió la animación del encuentro estuvo a cargo de DJ Bombón y Elizabeth Fondeur, mientras que la parte musical fue responsabilidad del artista Luis Luna, quien cautivó a los presentes con su talento y energía.

Ramón Paulino, Brenda Sánchez, Caroll Mueses y Yonaris Gómez.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Los cronistas entre abrazos, rifas y risas remembraron hermosos momentos que han sido vitaminas para mantener en alto los vínculos de amistad que predomina entre los integrantes de la entidad.

José Bautista, María Isabel Matos, Rosa Arredondo, Elsy Fernández, Florentino Durán, Ivelisse Villegas, Orlando Jerez y Eusebio Marte.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Parte de la directiva del gremio junto las integrantes y anfitrionas de la actividad en Santiago.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES