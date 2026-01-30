El concurso “Lanco pinta tus sueños otra vez”

Lanco Dominicana culminó con éxito su concurso “Lanco pinta tus sueños otra vez”, con la selección del boleto premiado el pasado 7 de enero, y la presentación formal del ganador el 15 de enero, tras dar cumplimiento a todos los requisitos previamente establecidos en las bases del concurso con el propósito de reafirmar la transparencia y credibilidad del mismo.

El acto de entrega de las llaves del apartamento al ganador, fue un momento cargado de emociones, Pedro Castillo relató con entusiasmo la alegría con la que recibió la noticia de que había sido seleccionado ganador del apartamento.

Con este segundo concurso, Lanco Dominicana hace realidad, otra vez, el mayor sueño del dominicano, que es tener una vivienda propia.

Jochy Santos, Brian Valdez, Cándida Mejía, Laura Pérez, Roberto Cavada, Mónika Despradel, Claudia Castaño y Nelson Montás Quezada.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Alex Madera, Jochy Santos, Cándida Mejía y Roberto Cavada.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Yudelka Almonte y Nelson Soto.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Laura PérezCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Laura Pérez, Mónika Despradel, Nelson Montás Quezada y Roberto Cavada.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES