Banco Central celebra el mes de la Independencia Nacional

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, presidió el acto de ofrenda floral en el Altar de la Patria, con motivo de la celebración del Mes de la nación que organiza la presidencia de la República, a través de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, el cual culmina con el Día de la Independencia Nacional, el próximo 27 de febrero.

Con palabras de enaltecimiento a los héroes Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, el funcionario destacó “Reciben el justo homenaje por ser los creadores de la nacionalidad dominicana, padeciendo por ello toda clase de penurias y consagrando sus vidas al elevado propósito de conquistar la libertad del pueblo dominicano el día 27 de febrero de 1844”.

“Los Padres de la Patria y los trinitarios agrupados en torno a ellos representan los más nobles ideales patrióticos y la fe en un futuro esperanzador para toda la población. Sus sacrificios constituyen ejemplos del más alto desprendimiento y sus enseñanzas deben seguir guiando nuestros pasos en el devenir de la historia”, concluyó.