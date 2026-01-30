AM Best reafirma la fortaleza financiera de BMI Seguros

La agencia internacional crediticia AM Best confirmó la calificación de fortaleza financiera de BMI Seguros, de A- (Excelente), destacando su sólido desempeño operativo, estabilidad financiera y adecuadas prácticas de gestión de riesgos, al tiempo que revisó su perspectiva a 'Estable'.

De acuerdo con la evaluación de AM Best, la aseguradora ha fortalecido su posición financiera gracias a la solidez de su balance general y a las medidas estratégicas implementadas para enfrentar los desafíos recientes del mercado. La agencia también subrayó la robusta capitalización ajustada al riesgo de la compañía, factor clave que respalda la reafirmación de la calificación.

Uno de los elementos más relevantes del informe es la mejora significativa de la fortaleza financiera de BMI, reflejada en un incremento de aproximadamente un tercio en su capital disponible desde 2022, impulsado por ganancias retenidas consistentes y una trayectoria de crecimiento sostenido.

«Esta confirmación de nuestra calificación y la mejora en la perspectiva evidencian la fortaleza financiera de BMI y el compromiso permanente con la protección de nuestros asegurados», expresó Anthony Sierra, director ejecutivo y presidente del Consejo de Administración de la compañía. Añadió que el profundo conocimiento del mercado latinoamericano y el crecimiento económico constante han sido pilares fundamentales de ese desempeño.

AM Best también resaltó la capacidad de BMI para adaptarse a entornos volátiles mediante ajustes oportunos en precios, programas de reaseguro y control de costos, lo que ha permitido mantener la rentabilidad operativa. Si bien los ingresos por inversiones continúan sujetos a variaciones del mercado, la aseguradora mantiene una estrategia prudente, enfocada en activos de grado de inversión y bajo riesgo.

Con más de cinco décadas de presencia en República Dominicana, América Latina y Asia, BMI Seguros mantiene una posición sólida en el mercado regional, apoyada en altos niveles de retención de clientes y un enfoque disciplinado en la gestión integral de riesgos. En 2025, BMI Seguros se posiciona en el puesto número 13 de las 500 empresas más grandes de capital latino en Estados Unidos de América según Latino Leaders.