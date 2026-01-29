Fundación Speak Up DR impulsa proyecto académico

La Fundación Speak Up DR impulsa un proyecto educativo que permite a jóvenes dominicanos de escasos recursos acceder a experiencias académicas internacionales a través del debate, como parte que la formación y el acompañamiento son motores reales de transformación social a la sociedad dominicana.

En la iniciativa, participan un grupo de estudiantes del Liceo Nuestra Señora del Carmen, quienes se preparan para participar en un torneo internacional de debate que se celebrará en febrero de 2026, en la ciudad de Cambridge, Massachusetts, en la Universidad de Harvard.

El programa nace del compromiso de Sarah Diana Peña González y Sofía Ramírez Álvarez, quienes, conscientes de las oportunidades que han tenido, decidieron involucrarse activamente para que otros estudiantes, con menos recursos económicos, también puedan acceder a espacios académicos de alto nivel.