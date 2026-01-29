Franjul Motor Collection realiza encuentro de automóviles

Falcondo Club de Bonao fue el escenario que acogió la XIX edición del encuentro nacional de autos antiguos y clásicos, organizado por el Club de Autos Antiguos y Clásicos de la República Dominicana (Caacrd), actividad en la que participaron los principales clubes automovilísticos del país y cientos de aficionados a la cultura del motor.

En esta edición, asistió Miguel Franjul Pérez, con una participación especial de Franjul Motor Collection (FMC), iniciativa liderada por el empresario automotriz.

“Este encuentro es una plataforma fundamental para compartir nuestra pasión con otros coleccionistas y con el público. Participar como invitados especiales nos permite seguir promoviendo el valor histórico, cultural y emocional de estos vehículos, y reforzar la comunidad que se ha ido construyendo en torno a Franjul Motor Collection”, expresó Miguel Franjul durante la actividad.