Premio Nacional de la Juventud 2026.

Un reconocimiento para el matemático Juan Luis Vargas

Distinción


Jesús Vásquez Martínez, Juan Luis Vargas Molina y Carlos Valdez Matos.

Listín DiarioNUEVA YORK

Por sus méritos y aportes al representar dignamente al país en Estados Unidos en calidad de joven criollo en el exterior, la presidencia de República Dominicana reconoció al matemático y criptógrafo Juan Luis Vargas Molina como finalista del Premio Nacional de la Juventud 2026.

Durante una ceremonia en el consulado Dominicano en Nueva York, el creador de la criptomoneda y plataforma digital Factor, por la cual obtuvo un premio de 100 mil dólares por parte de Coinbase, el galardonado recibió el pergamino oficial de manos del cónsul Jesús Vásquez Martínez y de Carlos Valdez Matos, ministro de la Juventud.

A recibir la distinción, Vargas Molina reafirmó su compromiso de “contribuir a elevar la mirada hacia una economía del conocimiento, donde la excelencia en matemáticas, educación y tecnología no sea un privilegio, sino una ruta nacional con la visión y el liderazgo imprescindibles para cultivar los talentos tanto dentro y fuera del país. “Para trasformar la sociedad dominicana, recursos hay y talentos sobran”.

El premio , organizado por el Ministerio Nacional de la Juventud, es el mayor reconocimiento que otorga el estado dominicano a jóvenes criollos destacados en diversos ámbitos. Premia su liderazgo, compromiso social, innovación y contribución al desarrollo del país.

“Cada generación escribe su propia historia y la juventud dominicana ha demostrado, una y otra vez, que el talento, la pasión y el compromiso pueden mover montañas. El Premio Nacional de la Juventud celebra a esos jóvenes que, con su esfuerzo y determinación inspiran a otros a soñar en grande, a creer que todo es posible y a trabajar por un país mejor”, explica un material de prensa.

Eridenia Lora, Juan Luis Vargas Molina y Yanelis Sosa.

Los galardonados, “son líderes, innovadores, voluntarios, artistas, científicos y emprendedores que demuestran que la edad no es un límite, sino una oportunidad para marcar la diferencia

