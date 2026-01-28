Premio Excelencia reconocen a Archipiélago Internacional y Duna Developments

Caribbean News Digital, integrante del Grupo Excelencia, entregó a Archipelago International y Dunna Developments, un reconocimiento como empresa destacada a la difusión de información apegada a valores, desarrollo y sostenibilidad del turismo en el Caribe y las Américas, así como también por su contribución al desarrollo turístico y urbano.

“Los Premios Excelencias Turísticas distinguen proyectos, destinos, instituciones y trayectorias que contribuyen a un turismo más responsable, competitivo y sostenible, generando impacto positivo en los territorios y en las comunidades”, explicó José Carlos Santiago, presidente de la entidad.

Estos reconocimientos fueron entregados en el marco de la XXI edición de los Premios Excelencias, celebrada durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en donde República Dominicana se ha posicionado como referente de innovación y desarrollo en la región del Caribe.