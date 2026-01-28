Where Memory Takes Shape
Heliconia Projects organiza exposición de arte en Casa de Campo
Colectiva
Heliconia Projects inauguró la exposición Where Memory Takes Shape, una colectiva que reúne las obras de las artistas plásticas, Emiliana Henríquez, Mahsa Tehrani, Adelisa Selimbasic, Natia Lemay y Emily Pope, en Casa de Campo, La Romana.
Según explica un material de prensa la muestra explora la figura humana como un espacio donde la memoria, la experiencia y el paso del tiempo se inscriben en el cuerpo a través de la pintura contemporánea.
La misma se desarrolló, además como una iniciativa con propósito social. Los fondos recaudados están destinados a apoyar la labor de la Fundación MIR, organización dedicada al desarrollo y bienestar de comunidades en la República Dominicana, especialmente en la zona Este.
A lo largo de la historia del arte, la figura humana ha ocupado un lugar central como medio para reflexionar sobre la creencia, el orden, la intimidad y las estructuras sociales. Desde el retrato clásico hasta la figuración moderna, el cuerpo ha funcionado como una superficie sobre la cual se proyectan sistemas de valores y significados, sin desligarse nunca de la experiencia vivida, como la marcada por el trabajo, el desplazamiento, la devoción y el deseo.
En este contexto, Where Memory Takes Shape propuso una lectura del cuerpo como un territorio donde la memoria se acumula de forma gradual y desigual, muchas veces fuera del alcance del lenguaje.
En las obras presentadas, el cuerpo apareció moldeado por el tiempo y cargado de huellas de lo vivido, sin ofrecer narrativas literales. Las posturas, los gestos y la quietud de las figuras adquirieron mayor relevancia que la acción, estableciendo un diálogo con tradiciones artísticas que han entendido la figura como reflejo de la vida interior y contenedor de emoción, experiencia y, en algunos casos, trauma.