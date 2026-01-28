Cultura
Fundación Eduardo León Jimenes celebra 30 años
Eucaristía
- La organización renueva su misión de seguir sembrando, junto a la sociedad dominicana, las raíces de un porvenir más justo, consciente y solidario.
La Fundación Eduardo León Jimenes conmemoró su 30 aniversario con una eucaristía oficiada por el Padre José Alberto Hidalgo, en la Iglesia y Convento de los Dominicos, en la Ciudad Colonial de Santo Domingo.
Bajo el lema “Las raíces del porvenir”, María Amalia León, presidente de la Fundación Eduardo León Jimenes y del Centro León, destacó el espíritu de gratitud y servicio que dio origen a la institución, creada en 1995 por siete hermanos inspirados en un legado de servicio heredado de la familia. Durante sus tres décadas de labor, han desarrollado iniciativas que promueven espacios de reflexión.