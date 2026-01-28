Fundación Eduardo León Jimenes celebra 30 años

La Fundación Eduardo León Jimenes conmemoró su 30 aniversario con una eucaristía oficiada por el Padre José Alberto Hidalgo, en la Iglesia y Convento de los Dominicos, en la Ciudad Colonial de Santo Domingo.

Bajo el lema “Las raíces del porvenir”, María Amalia León, presidente de la Fundación Eduardo León Jimenes y del Centro León, destacó el espíritu de gratitud y servicio que dio origen a la institución, creada en 1995 por siete hermanos inspirados en un legado de servicio heredado de la familia. Durante sus tres décadas de labor, han desarrollado iniciativas que promueven espacios de reflexión.

Ito Bisonó, María Amalia León, Carolina Mejía y Roberto Ángel Salcedo .José Maldonado/LD

Francina de Barletta y Pastora Bermúde.José Maldonado/LD

Lidia León y Margarita Miranda de Mitrov.José Maldonado/LD

Raysa Jorge, Adelina Jorge y Maripili Bellapart.José Maldonado/LD

María Laura Aguayo, Paulette Pichardo, Rocío Aguayo y Stella León.José Maldonado/LD

Marcos Jorge, Isabel Antuña y Felipe Brugal.José Maldonado/LD

Manuel León y Laura Fernández.José Maldonado/LD