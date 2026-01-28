La edición de Mujeres infinitas 2026

Con la asistencia de más de mujeres que cada día dan lo mejor de sí para lograr sus metas, fue realizada la actividad Mujeres Infinitas 2026, encuentro en donde disfrutaron de una jornada dedicada al crecimiento personal, el bienestar integral y el liderazgo femenino.

Durante la actividad, las asistentes fueron participes de una agenda diseñada para hacer una pausa consciente, conectar con las emociones y compartir herramientas prácticas para la vida personal, así como también profesional.

Entre las panelistas y conferencistas del encuentro figuran Kimberly García, Liza Blanco, Alfonsina Cepeda, Diandra Vásquez, Reyna Vásquez, Natali Vásquez y Priscila D’ Oleo.

Edwin Paredes y Ninoska Svelti.Cortesia de los anfitriones.

Miguelina Almanzar y Alba Jerez.Cortesia de los anfitriones.

La iniciativa fue creada y producida por Carlos Machuca, comunicador y productor de eventos, como parte del ecosistema de proyectos MTS Infinito, una plataforma orientada al desarrollo cultural, social, deportivo y turístico de la provincia María Trinidad Sánchez.