Clerhp presenta a Larimar City & Resort en Fitur

Clerhp, grupo español especializado en ingeniería, arquitectura y desarrollo constructivo, dijo presente en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), uno de los principales encuentros del sector a nivel internacional, donde sus ejecutivos presentaron a Larimar City & Resort, la nueva ciudad que se desarrolla en República Dominicana.

Ubicado en el pabellón turístico de América, el stand de Larimar City & Resort se destacó por su apuesta por la tecnología y la innovación, así como por la elevada afluencia de visitantes, consolidándose como un punto de interés para profesionales, inversores y público especializado.

Para seguir dando pasos firmes en sus posicionamiento en el mercado, la compañía abrió las puertas de una nueva sede en la capital de España, desde donde refuerza su estrategia internacional del grupo y su conexión con el mercado europeo, sumándose a la inauguración, el pasado mes de noviembre, de su sede en la ciudad de Málaga.

“La apertura de nuestra nueva sede en Madrid durante Fitur refuerza nuestra voluntad de conectar Larimar City & Resort con el mercado internacional y con inversores que buscan proyectos sólidos, planificados y con visión de largo plazo”, señala Juan Andrés Romero, CEO de Larimar City & Resort y presidente de Clerhp.