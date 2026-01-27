Ethree Solutions realiza encuentro con clientes y aliados

La firma de consultoría Ethree solutions continúa fortaleciendo su presencia en la República Dominicana, en ese sentido, realizó un encuentro en Santo Domingo, reuniendo a clientes, aliados estratégicos y representantes del sector público y privado, con el propósito de compartir su visión para el nuevo año y presentar los resultados concretos de sus operaciones en el mercado dominicano.

En el último año, la empresa ha realizado varios proyectos de transformación digital y excelencia operacional en la región, incorporando nuevos clientes en sectores clave como distribución, retail, servicios financieros y telecomunicaciones.

“La República Dominicana se ha convertido en uno de nuestros mercados estratégicos más importantes. Estamos viendo un ecosistema empresarial dinámico, con una clara apertura a la innovación y a la transformación digital con resultados medibles”, expresó Alberto Cordero, fundador y presidente de Ethree Solutions.

Rosanna Martínez, Alejandra Arias y Karla Almánzar.Cortesia de los anfitriones.

Juan Alberto Lama, Isis Corporán y Alberto Cordero.Cortesia de los anfitriones.