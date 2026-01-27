CMI con nuevas oficinas comerciales

Ejecutivos de CMI, compañía dedicada a la industria de alimentos en República Dominicana, inauguraron sus nuevas oficinas comerciales en la unidad de negocio B4C – CMI Alimentos, como parte de su estrategia de crecimiento sostenido y fortalecimiento de su presencia en el Caribe.

Ubicadas en Metro Plaza, Santo Domingo, estas instalaciones representan una inversión orientada a consolidar la operación comercial de CMI en el país, optimizar la atención a clientes y socios estratégicos, y crear un entorno de trabajo que impulse la colaboración.

Durante la actividad, asistieron representantes de la compañía, equipos locales e invitados especiales, la corporación reafirmó su compromiso de seguir invirtiendo en República Dominicana, un mercado clave dentro de su visión de largo plazo para la región.

“La apertura de estas oficinas reafirma nuestro compromiso con República Dominicana y con seguir construyendo desarrollo sostenible en la región. B4C es una pieza clave dentro de nuestro portafolio, y esta nueva sede nos permitirá estar aún más cerca de nuestros clientes en el mercado dominicano”, expresó Eduardo Romero, director general de B4C – CMI Alimentos.