Subway llega a Sambil con nuevo concepto refrescante

Representantes de la franquicia Subway continúan su expansión en la República Dominicana. Esta vez abrieron las puertas de su nueva sucursal en el centro comercial Sambil, apertura con la que completan 11 restaurantes en el país bajo el cuidado de un personal presto a trabajar para satisfacer las necesidades de sus clientes.

Con espacios modernos, una decoración innovadora y una oferta de productos cuidadosamente seleccionados, Subway reafirma su presencia, dinamismo y compromiso con la República Dominicana, operando bajo los estándares globales y calidad que caracteriza a la marca a nivel internacional.

Además, este nuevo restaurante introduce Fresh Forward 2.0, la evolución más reciente del concepto, que se destaca por un ambiente más cálido y contemporáneo, con tonos de madera, gráficos audaces y señalización intuitiva.

Según explican sus ejecutivos la tienda Sambil se convierte en la segunda en República Dominicana en contar con este diseño que realza la experiencia del consumidor y refleja el enfoque renovado de la marca en el mercado dominicano.

También pone a disposición de sus comensales el nuevo Menú Subway Series con 9 opciones a elegir, una línea de sándwiches especialmente diseñada para elevar la experiencia del consumidor con recetas exclusivas, combinaciones de sabor únicas y preparaciones “listo para pedir”.

Con esta nueva plataforma de productos, la marca busca simplificar la elección del cliente y ofrecer creaciones inspiradas en chefs, con perfiles intensos y balanceados, manteniendo la frescura y personalización que caracteriza a Subway®.

El Menú Series se organiza en tres categorías principales, cada una con sabores propios: Series de Carne, Series de Pollo y la totalmente nueva Series de Pernil, una propuesta creada especialmente para el mercado dominicano.

Los subway series se pueden pedir por nombre o por número y con esta línea, Subway® reafirma su compromiso con la innovación continua y con ofrecer sabores que conecten con el gusto del consumidor dominicano.