Piñero y Hyatt presentan innovación en sus hoteles

Piñero y Hyatt cadenas de hoteles de la marcas de Bahia Principe Hotels & Resorts presentaron el balance de su primer año de actividad, junto con su plan para 2026, el cual está enfocado en elevar el posicionamiento de la marca y mejorar la experiencia del huésped en mercados clave.

En el encuentro asintieron Encarna Piñero, CEO de de Bahia Principe Hotels & Resorts; Javier Águila, presidente de la Inclusive Collection de Hyatt a nivel global; y tambien, Julio Pérez, encargado de Bahía Príncipe Hotels & Resorts.

“Nuestro propósito en Bahia Principe Hotels & Resorts siempre ha sido seguir creciendo y avanzando para ofrecer la mejor experiencia a nuestros clientes, manteniendo nuestro compromiso con la calidad, la sostenibilidad y la innovación en la industria turística. Estamos evaluando nuevas oportunidades de crecimiento para incorporar nuevos resorts de Bahía Príncipe en el Caribe, Europa y Oriente Medio”, explicó Pérez.

Proyectos en el Caribe y Europa

La cadena de hoteles, además ha organizado un programa de actuaciones orientado a elevar su marca, diseño, servicios y la experiencia del cliente.