Banfondesa logra el primer lugar en la Bolsa de Valores de Luxemburgo

Una representación del Banco de Ahorro y Crédito Fondesa, (Banfondesa) y Luxse se reunieron para celebrar la cotización del bono sostenible de la entidad, obtenido en la Bolsa de Valores en Luxemburgo.

Con el apoyo técnico del Global Green Growth Institute (GGGI) y financiamiento del Gran Ducado de Luxemburgo a través del Global Trust Fund (GTF), la iniciativa marca el primer bono sostenible emitido por un emisor dominicano y el primero en la historia en exhibirse en la plataforma Luxembourg Green Exchange (LGX).

“Nos sentimos honrados de dar la bienvenida a Banfondesa y su innovador Bono Sostenible a la Bolsa de Luxemburgo, marcando el primer bono de sostenibilidad de un emisor dominicano en nuestro mercado”, afirmó Arnaud Delestienne, director comercial y miembro del comité ejecutivo de Luxse.