Los 25 años de la Fundación Dr. Juan Ml. Taveras Rodríguez

Durante un encuentro con la membresía y relacionados a la entidad, la directiva de la Fundación Dr. Juan Manuel Taveras Rodríguez, presidida por Angélica Benítez de Ginebra, celebró sus 25 años al servicio de los más vulnerables.

“Desde sus inicios, la institución ha sido un pilar de esperanza para cientos de familias, haciendo posible cirugías y tratamientos cardíacos pediátricos que han salvado y mejorado la vida de niños y adultos, gracias a un modelo solidario basado en la cooperación, la transparencia y el amor al prójimo”, explicó la presidenta.

En el Auditorio del centro cardiovascular Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, espacio donde se celebró la actividad, también se reconoció al Banco Central, Voluntariado Banreservas, Mead Johnson, Fundación Propagas, Punta Catalina, Fundación Bisonó, Banco Popular Dominicano, al Dr. Luis E. Suazo y a Cedimat, por su apoyo constante a la fundación.

