Virginia Arredondo: sensibilidad y firmeza como claves de un liderazgo humano

Durante décadas el mundo empresarial asoció el liderazgo con dureza, distancia y control, la historia de Virginia Arredondo propone una narrativa distinta. Una donde la sensibilidad no es debilidad, la empatía no resta autoridad y el servicio se convierte en la forma más elevada de ejercer el poder. Su trayectoria dentro del Grupo Blandino, una de las empresas familiares más emblemáticas de República Dominicana, confirma que el liderazgo femenino tiene la capacidad de transformar culturas organizacionales desde lo humano.

Y es que hablar de Virginia Arredondo es hablar de continuidad responsable. De los 95 años de historia que tiene la empresa, ella ha sido parte activa durante 37, un recorrido que le ha permitido conocer cada proceso, y comprender el peso simbólico y ético de dirigir una organización que acompaña a las personas en el momento más vulnerable de la vida: la despedida de un ser querido. En ese contexto, liderar es mucho más que administrar recursos, es sostener confianza, cuidar emociones y honrar la dignidad humana.

Aprendizaje

Desde muy joven, Arredondo entendió que el legado no se hereda automáticamente. “Es algo que tú no construiste y que tienes que merecer”, afirma. Para ella, ese merecimiento está íntimamente ligado a los valores que sostuvieron a quienes la precedieron: honestidad, lealtad y una profunda vocación de servicio.

Su formación se dio dentro de la empresa familiar, pero también fuera de ella. Esa combinación de experiencia interna y mirada externa fue clave en su desarrollo profesional. Sin embargo, uno de los aprendizajes más determinantes llegó de la mano de su padre, Fernando Arredondo Blandino, figura central en la consolidación moderna del Grupo Blandino. Trabajar junto a él fue, según reconoce, una experiencia exigente y profundamente formativa. “Yo llegaba con ideas nuevas, con aprendizajes de otros lugares, y muchas veces tuve que reconocer que él tenía razón. Ese proceso me enseñó la humildad”, confiesa.

Ese ejercicio de humildad se convirtió en una herramienta de liderazgo. Entender que no siempre se lidera imponiendo, sino escuchando, observando y aprendiendo, marcó su estilo de gestión. Hoy, esa misma lógica se replica en la relación con sus hermanos, quienes junto a ella conforman la cuarta generación al frente del grupo.

Sin perder la esencia

El sector funerario, tradicionalmente conservador, ha representado un desafío adicional. Innovar sin romper con la esencia ha sido uno de los grandes retos de su gestión. “La magia de una empresa familiar se logra cuando hay respeto por quienes sostienen el legado y también por quienes traerán la innovación”, afirma. Bajo esa premisa, el Grupo Blandino ha apostado por una modernización progresiva, pensada no desde la competencia, sino desde la mejora continua del servicio y la eficiencia operativa.

“Como uno de los pilares de la actual gestión puedo citar el cuidado integral de las personas que forman parte de la organización. No limitamos la atención a los clientes. Los colaboradores también son acompañados, especialmente en momentos de duelo o crisis personal, porque sabemos que necesitamos estar emocionalmente equilibrados para poder apoyar a quienes nos necesitan”, sostiene. Este enfoque humano ha generado un sentido de pertenencia que va más allá del contrato laboral.

Virginia Arredondo no busca protagonismo ni validación externa. Su autoridad se sostiene en la coherencia de sus decisiones y en el respeto que ha sabido construir a lo largo del tiempo.Alexander Mora/LD

Inspiración

Cuando habla de referentes, Arredondo menciona, además de su padre, a su abuela Atala Blandino, una mujer adelantada a su época que marcó profundamente su forma de ver la vida. “Ella me decía: ‘Tú naces solo y tú mueres solo. Aprende a vivir contigo’”, recuerda. Ese consejo, simple y contundente, se convirtió en una brújula personal. Para Arredondo, el liderazgo comienza en el autoconocimiento y en la capacidad de estar bien con uno mismo.

Su mirada sobre el liderazgo contemporáneo es crítica y reflexiva. Considera que el concepto se ha desvirtuado en muchos casos, reducido a poses o discursos vacíos. “Antes de ser líder, hay que ser persona”, afirma.

El contacto cotidiano con la muerte ha influido profundamente en su visión de vida. Para ella, cada día es un recordatorio permanente de la fragilidad de la existencia. “Este trabajo me ha enseñado que la vida es un regalo, que es efímera, que tiene término. La muerte es parte de la vida y debemos estar preparados”, reflexiona. Esa conciencia se traduce en una forma de liderar más consciente, más presente y más conectada con las personas.

Al finalizar la conversación, queda claro que Virginia Arredondo no busca protagonismo ni validación externa. Su autoridad se sostiene en la coherencia, en la consistencia de sus decisiones y en el respeto que ha sabido construir a lo largo del tiempo.