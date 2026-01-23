Banco Adopem premia a sus colaboradores

El Banco de Ahorro y Crédito Adopem celebró su premiación anual para reconocer el desempeño sobresaliente de sus empleados durante el año 2025.

Bajo el lema “Excelencia que evoluciona”, con esta actividad, la entidad reafirma su compromiso con el desarrollo de su capital humano al entregar un total de 100 premios, sumando una inversión de RD$1,500,000.00 en incentivos para sus colaboradores

El encuentro realizado en el hotel Sheraton Santo Domingo, reunió a ejecutivos y empleados en una jornada que destacó la importancia del esfuerzo diario y la vocación de servicio para el crecimiento de la institución y el apoyo a sus clientes.

Entre las categorías premiadas estuvieron "Oficial de operaciones estrella", "Supervisor del año" y "Sucursales de excelencia", “Estrella de negocios” y “Oficial superestrella”, reconociendo así el esfuerzo diario y la vocación de servicio de sus colaboradores para apoyar a los clientes.

Mercedes Canalda de Beras-Goico, presidenta ejecutiva del Banco Adopem, expresó su agradecimiento por el compromiso demostrado por el equipo.

“Cada uno de nuestros colaboradores es clave para cumplir nuestra misión de promover el desarrollo y bienestar de clientes y comunidades”, destacó la ejecutiva durante su intervención.

Esta premiación anual no solo celebra los logros numéricos, sino que consolida la cultura de excelencia y el compromiso social del banco como parte de su estrategia de evolución continúa.